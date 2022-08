O primeiro-ministro vai encontrar-se com Elisabeth Borne na sua residência oficial para um jantar de trabalho.

Xavier Bettel recebido por homóloga francesa esta noite

É o primeiro encontro entre o chefe do Governo luxemburguês e a sua homóloga francesa, a segunda mulher a ocupar o cargo em França depois de ter sido nomeada a 16 de maio, no seguimento da reeleição de Emmanuel Macron.

Elisabeth Borne é a segunda mulher a ser primeira-ministra de França O presidente francês Emmanuel Macron nomeou a ministra do Trabalho como primeiro-ministra, anunciou esta segunda-feira o Eliseu.

Os dois governantes irão reunir no Hôtel Matignon, em Paris, para discutir "questões de cooperação bilateral, atualidade europeia e transição ecológica", de acordo com a Presse Agence.

Serão discutidas, igualmente, "questões de segurança e defesa", a propósito do "regresso da guerra às portas da Europa" há seis meses, com a invasão russa da Ucrânia.

De acordo com o gabinete do primeiro-ministro, está também agendada uma reunião com o presidente Macron para esta visita oficial, que decorre entre esta segunda-feira e quarta-feira.

Em julho, numa receção organizada pela embaixada francesa a propósito do Dia Nacional de França no Cercle Cité, Xavier Bettel sublinhou a importância da cooperação entre o Luxemburgo e a França. "Quando o Luxemburgo está bem, a Lorena está bem. E se a Lorena está bem, o Luxemburgo também está bem."

