Xavier Bettel recebeu primeiros refugiados ucranianos

Apesar da "situação orçamental difícil" Xavier Bettel garante que governo não vai cortar na ajuda humanitária

O primeiro-ministro do Luxemburgo garantiu esta manhã que o orçamento de Estado do próximo ano vai manter os mesmos valores para a ajuda humanitária, apesar da "situação orçamental difícil" em que se encontra o Grão-Ducado. Garantia feita esta manhã depois do encontro com o Alto-Comissário das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), o português António Guterres.