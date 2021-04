Xavier Bettel recebe vacina da AstraZeneca na quinta-feira

Vacinas que sobram. Lista de espera está ativa e mais de quatro mil já se inscreveram

O Governo ativou hoje a lista de espera para residentes que querem aceder à vacinação anticovid-19 à última hora. São as vacinas que sobram nos centros de vacinação do Luxemburgo e que no final do dia, para não se perderem, podem ser administradas a quem se possa deslocar a um dos cinco centros de vacinação em menos 20 minutos.