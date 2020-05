Sindicatos acusam Governo de ter vindo "sistematicamente a virar as costas aos representantes dos trabalhadores" e aproveitar a crise pandémica para atacar os direitos dos trabalhadores.

Luxemburgo 2 min.

Xavier Bettel recebe sindicatos em reunião de emergência

Ana B. Carvalho Sindicatos acusam Governo de ter vindo "sistematicamente a virar as costas aos representantes dos trabalhadores" e aproveitar a crise pandémica para atacar os direitos dos trabalhadores.

As organizações sindicais CGFP, LCGB e OGBL serão finalmente recebidas esta quinta-feira, 14 de Maio, no castelo de Senningen. As três confederações sindicais pediram uma reunião de emergência com o primeiro-ministro, Xavier Bettel antes da apresentação ao Parlamento do projeto de lei relativo à pandemia.

"Há semanas que o Governo tem vindo sistematicamente a virar as costas aos representantes dos trabalhadores", denunciaram num comunicado as três confederações sindicais que consideram que "este desrespeito vergonhoso parece ser sistemático por parte do Executivo". Porém, a CGFP, a LCGB e a OGBL desejam apresentar ao Governo as suas reflexões com vista a combater a crise económica.

"E agora, Senhor primeiro-ministro?" perguntam a CGFP, LCGB e OGBL, organizações sindicais nacionais, num comunicado enviado esta terça-feira, 12 de maio. Os representantes dos trabalhadores no Luxemburgo partilharam estar a perder a paciência. "O pedido bem fundamentado de uma rápida convocação do comité de coordenação tripartido foi friamente ignorado. Os sindicatos estão também marginalizados no processo de desenvolvimento da estratégia de saída da crise", escreveram.

Com "demasiada frequência", as organização não são informadas das medidas decididas até às conferências de imprensa ou à publicação do correspondente regulamento grão-ducal. "O diálogo social, que os políticos tanto gostam de elogiar, é espezinhado, precisamente nesta situação de crise atual".

Este é um momento delicado para a democracia. Se o Governo não responde nem recebe as representações dos direitos dos trabalhadores "os acontecimentos recentes alimentam cada vez mais a suspeita de que o Governo está a utilizar o atual estado de emergência para criar factos consumados à custa dos cidadãos e dos trabalhadores".

Os sindicatos advertiram para o fato de que "uma série de medidas excecionais, adotadas no contexto do estado de emergência, estão a ser transpostas para a legislação. "O Governo está a avançar a um ritmo frenético. Parece que o projeto de lei correspondente será apresentado aos deputados já na sexta-feira. Os deputados não terão muito tempo para examinar este texto".

Nesta reunião de emergência, a acontecer esta quinta-feira, o principal objetivo é "amortecer eficazmente as graves consequências da crise para os trabalhadores e preservar o maior número possível de postos de trabalho", esclarecem. Ao mesmo tempo, os representantes dos trabalhadores querem assegurar que as medidas excecionais tomadas em consequência da crise não conduzam a violações "excessivas e duradouras" da vida privada e dos direitos fundamentais dos trabalhadores e dos cidadãos.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.