Protestos

Xavier Bettel reage à manifestação deste sábado com "um grande obrigado à polícia"

Redação Numa mensagem, pulicada nas suas redes sociais, o primeiro-ministro disse ainda que "o Governo leva a sério o fenómeno da polarização e radicalização de uma parte da sociedade".

O primeiro-ministro luxemburguês, Xavier Bettel, reagiu este domingo, aos confrontos e tumultos da manifestação deste sábado, agradecendo o trabalho das forças policiais, cujo dispositivo foi aumentado face ao fim de semana anterior.

“Um grande obrigado à polícia e seus colegas da Bélgica”, escreveu Bettel num post, esta manhã, na sua página do Facebook e na sua página de Twitter.

Na mesma mensagem, o primeiro-ministro acrescenta que "o Governo leva a sério o fenómeno da polarização e radicalização de uma parte da sociedade" e que "juntamente com todos os atores civis e politicamente interessados" visa "traçar um plano de ação para enfrentar esse problema".

Este sábado, cerca de 500 ativistas reuniram-se na capital do país, para protestar contra as medidas sanitárias aplicadas pelo Governo, num percurso delimitado previamente à zona de Kirchberg.

No entanto, mesmo com essa medida e com o reforço do contingente policial registaram-se tumultos entre os manifestantes e as autoridades, com estas a recorrerem a canhões de água para controlarem parte da multidão e a fechar temporariamente os mercados de Natal no centro da cidade. Segundo a polícia mais de 20 pessoas foram identificadas e detidas.



