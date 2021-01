Países vizinhos têm endurecido as medidas para conter a pandemia.

Xavier Bettel quer manter fronteiras abertas

Susy MARTINS

O primeiro-ministro, Xavier Bettel, defende a manutenção das fronteiras abertas na União Europeia, garantindo a liberdade de circulação de bens e pessoas, em particular a dos trabalhadores transfronteiriços.

Este tem sido um tema recorrente que o primeiro-ministro tem abordado nos últimos dias, por telefone, com os seus homólogos belga, Alexander de Croo, e alemão, Angela Merkel, no seguimento do recente aumento de casos nos países vizinhos.

O objetivo destas conversações é de fazer o ponto da situação atual ligada à covid-19 nos países respetivos, nomeadamente nas regiões transfronteiriças. As medidas adotadas pelos Governos para lutar contra a propagação do novo coronavírus, e os riscos acrescidos das diferentes variantes foram outros dos pontos abordados nos telefonemas.

Ministra. "Temos de ser prudentes, com as novas variantes covid o risco é muito grande"

Esta quarta-feira a Alemanha decidiu prolongar o confinamento até 14 de fevereiro. Já a Bélgica estendeu as atuais medidas em vigor até março. Em França o aumento de casos recente levou as autoridades a anteciparem o recolher obrigatório em duas horas, para as 18:00.

Com vista ao próximo Conselho Europeu dedicado à covid-19, que se realiza na quinta-feira, os três líderes também abordaram o coordenação do combate à pandemia a nível europeu.



