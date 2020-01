Numa entrevista sobre os temas quentes do ano, o primeiro-ministr comprometeu-se com uma reforma fiscal na habitação e garantiu que "está a correr tudo bem" no arranque de um 2020. O novo ano está a ser marcado pelos impactos da greve em França e pela dança de cadeiras na rádio pública 100,7.

Xavier Bettel quer "evitar conflitos sociais"

Teresa CAMARÃO Numa entrevista sobre os temas quentes do ano, o primeiro-ministr comprometeu-se com uma reforma fiscal na habitação e garantiu que "está a correr tudo bem" no arranque de um 2020. O novo ano está a ser marcado pelos impactos da greve em França e pela dança de cadeiras na rádio pública 100,7.

Em entrevista ao Le Quotidien, Xavier Bettel comprometeu-se em toda a linha com a manutenção da paz social no Luxemburgo no arranque do segundo ano do governo de coligação que lidera.

Na pele de ministro da comunicação social, comprometeu-se a "desativar" a tensão criada pela demissão de Laurent Loschetter da rádio pública 100,7, dois anos antes do fim do contrato. Com a sucessora, Véronique Faber, nomeada o objetivo do primeiro-ministro é evitar um potencial "conflito social" que comparou à greve contra a reforma das pensões que está a paralisar França há mais de um mês e trouxe ondas de choque "inesperadas" ao Grão-Ducado.

A supressão dos comboios e das ligações ao país do lado obrigou-o, inclusivamente, a cancelar a deslocação a Paris. "Eu não sabia como lá chegar", relatou sem especificar o objetivo da viagem.

O tema serviu para fazer a ponte com a reforma fiscal prevista para este ano no setor da habitação luxemburguesa. Admitindo que é "inadmissível manter casas vazias durante anos", Bettel comprometeu-se a apostar em "incentivos fiscais" para alterar a lógica dos proprietários de terrenos que, apesar de estarem prontos para construção, continuam intactos.

Abordou a intenção de voltar a pôr em prática a chamada "taxa trimestral" que, entre 2016 e 2018, reduziu a carga de impostos no setor. Uma medida que não convence o ministro da Habitação dos Verdes, Henri Kox, que em entrevista ao Wort, ainda no ano passado, considerou que a medida "não permitia a construção de mais habitações sociais" nem um "controlo dos preços" a pagar para viver no Grão-Ducado.