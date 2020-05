Luxemburgo e França podem vir a abrir em conjunto um liceu para profissões de saúde. O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro, Xavier Bettel, esta sexta-feira, durante uma visita ao hospital Emile Mayrisch de Esch-sur-Alzette. Uma informação avançada pela RTL.

Xavier Bettel pondera abrir liceu franco-luxemburguês para profissões de saúde

"Cerca de 60% dos profissionais de saúde do hospital de Esch são oriundos de França, daí ser importante reforçar a cooperação com a Grande Região", defendeu o líder do governo luxemburguês, considerando que "o acolhimento de doentes com covid-19 da região francesa do Grande Este foi um primeiro passo" nesse sentido.

Recorde-se que o Grão-Ducado recebeu 11 doentes do Grande Este para internamento, numa altura crítica para aquela região francesa que entrou em colapso hospitalar devido ao elevado número de infetados.

O primeiro-ministro, Xavier Bettel, e a ministra da Saúde, Paulette Lenert, visitaram esta sexta-feira as instalações dedicadas à covid-19 no Centro Hospitalar Emile Mayrisch. Uma visita durante a qual o chefe do executivo luxemburguês felicitou todos os profissionais da saúde que estão na linha da frente do combate à covid-19.

