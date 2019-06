O primeiro-ministro, Xavier Bettel, participa hoje nas comemorações dos 75 anos do épico desembarque das tropas aliadas britânicas, norte-americanas e canadianas na Normandia, conhecido como Dia D.

Xavier Bettel participa na cerimónia dos 75 anos do desembarque de Normandia

Henrique DE BURGO O primeiro-ministro, Xavier Bettel, participa hoje nas comemorações dos 75 anos do épico desembarque das tropas aliadas britânicas, norte-americanas e canadianas na Normandia, conhecido como Dia D.

O desembarque nas praias da Normandia, em França, teve lugar no dia 6 de junho de 1944, durante a Segunda Guerra Mundial e contou também com a participação do Grão-Duque Jean, falecido no dia 23 de abril.

Jean do Luxemburgo, destacado para o 3° batalhão dos Irish Guards, fez o desembarque na Normandia cinco dias depois do Dia D, a 11 de junho de 1944, tendo lutado ainda ao lado das Forças Aliadas praticamente até ao fim da guerra.

Passados 75 anos, o desembarque é lembrado através de um vasto programa, que se estende entre os meses de abril e setembro, em Inglaterra, França, Estados Unidos e Canadá.

O ponto alto tem lugar esta semana, com destaque para hoje e amanhã.

Xavier Bettel participa no evento precisamente esta quarta-feira, na cidade portuária de Portsmouth, na costa sul da Grã-Bretanha, a convite da primeira-ministra demissionária Theresa May.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que está de visita oficial ao Reino Unido, vai também participar na cerimónia de homenagem em Portsmouth, juntamente com a rainha Isabel II, o príncipe Carlos e outros líderes mundiais.