O primeiro-ministro e um grupo de especialistas reúnem-se no próximo fim de semana para avaliar a o impacto do coronavírus atualmente no Luxemburgo.

Xavier Bettel. Novas medidas podem ser anunciadas no domingo

Em conferência de imprensa com a ministra da Saúde, Xavier Bettel admitiu aos jornalistas que "os números de novas infeções são elevados" no Grão-Ducado.

Apesar disso, declarou que "a situação nos hospitais não era chocante", apesar de os números mostrarem o contrário. Só na semana passada foram registadas 402 novas infeções.

Quando lhe perguntaram sobre possíveis novas medidas restritivas, Bettel garantiu que era "demasiado cedo para tirar conclusões". Mas disse que irá reunir-se com especialistas no próximo domingo. Desse encontro poderá, então, sair uma nova lista de medidas mais restritivas, como admitiu o próprio primeiro-ministro: "Posso confirmar uma coisa: se tomarmos medidas no domingo, não serão medidas de relaxamento".









