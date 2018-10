É oficial, Xavier Bettel foi indigitado primeiro-ministro. Depois das consultas com os líderes partidários, o Grão-Duque Henri nomeou esta tarde o "formador" do próximo Governo. Sem surpresas, a escolha do chefe de Estado recaiu sobre Xavier Bettel.

Xavier Bettel indigitado para formar Governo

Repete-se assim o cenário de há cinco anos com um executivo composto por liberais do DP, socialistas (LSAP) e os Verdes, liderado por Xavier Bettel.

DP, LSAP e os ecologistas vão agora negociar um programa governamental comum, tal como aconteceu em 2013. Resta saber agora como vai ser a redistribuição das pastas.