Bettel foi acompanhado pelo embaixador luxemburguês junto da Santa Sé, Jean-Claude Kugener, e recebido pelo cardeal Pietro Parolin, Secretário de Estado do Vaticano.

Visita

Xavier Bettel foi recebido este sábado pelo Papa Francisco

O primeiro-ministro, Xavier Bettel, foi recebido pelo Papa Francisco. A audiência privada aconteceu este sábado. O Vaticano disse que a "conversa cordial" se tinha centrado nas relações Igreja-Estado, na guerra na Ucrânia, na crise migratória e na ajuda aos refugiados.

Para além da conversa com Francisco, Bettel falou também com o Cardeal Secretário de Estado Pietro Parolin e com o representante do Vaticano para os Negócios Estrangeiros, o Arcebispo Paul Gallagher.



O momento foi partilhado por Bettel na sua conta do Twitter, onde escreveu: "Foi uma honra encontrarmo-nos hoje com o Papa Francisco no Vaticano. Agradeci a Sua Santidade pelos seus incansáveis esforços na defesa da justiça social em todo o lado e pelo seu empenho em exortar-nos a enfrentar a crise climática."



Segundo o Luxemburguer Wort, Bettel visitou pela última vez o Vaticano em 2015. Nessa altura, tinha falado com o Papa principalmente sobre a questão dos refugiados. O Luxemburgo exerceu a Presidência da UE no segundo semestre de 2015.



O primeiro-ministro e o ministro das Classes Médias, Lex Delles, iniciaram na quinta-feira uma "missão económica e turística" a Itália.





