Parlamento

Em direto. Xavier Bettel faz discurso sobre o Estado da Nação esta terça-feira

O primeiro-ministro Xavier Bettel faz o discurso anual sobre o Estado da Nação esta terça-feira, dia da rentrée parlamentar.

O discurso perante o Parlamento acontece como habitualmente na segunda terça-feira do mês de outubro: em nome do Grão-Duque, o líder do Executivo encerra a sessão parlamentar ainda em curso e abre a nova.

A sessão plenária tem início marcado para as 14h30 e o discurso vai ser transmitido em direto no vídeo abaixo:

Este ano, o discurso do primeiro-ministro deverá ser marcado pela guerra na Ucrânia e pela elevada inflação, que já levou a dois acordos tripartidos para fazer face, sobretudo, ao aumento dos preços da energia. Luxemburgo. As novas medidas de apoio para suportar o inverno que aí vem O novo pacote de medidas de apoio a famílias e empresas deverá ser aprovado na próxima semana. A sessão plenária tem início marcado para as 14h30 e o discurso vai ser transmitido em direto no site da Câmara dos Deputados. A seguir, Xavier Bettel fará então a sua declaração anual sobre o Estado da Nação. Os debates estão agendados para quarta-feira, a partir das 14h, prosseguindo depois a partir das 9h de quinta-feira. Ainda esta semana o projeto de lei sobre o Orçamento do Estado para 2023 será entregue no Parlamento pela ministra das Finanças, Yuriko Backes, na quarta-feira. A rentrée parlamentar marca também o início do mandato de Elisabeth Margue, na bancada do CSV. A nova deputada cristã-social substitui Viviane Reding, que se demitiu do cargo.



