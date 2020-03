O chefe de governo convocou para este domingo um conselho de ministros extraordinário, dedicado a medidas para combater a propagação do coronavírus, que serão apresentadas no final da reunião, em conferência de imprensa.

Xavier Bettel fala ao país às 18h00

O chefe de governo convocou para este domingo, às 15h, um conselho de ministros extraordinário, dedicado a medidas para combater a propagação do coronavírus.

Xavier Bettel fará uma declaração, perante a imprensa, a partir das 18h (inicialmente estava marcada para as 17h) sobre os trabalhos e as conclusões da reunião, no Hôtel Saint-Augustin.

Em seguida, no mesmo local, a Ministra da Saúde, Paulette Lenert, dará também uma conferência de imprensa.