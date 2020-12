Livre de sintomas, o primeiro-ministro luxemburguês vai continuar a exercer as suas funções às distância.

Xavier Bettel está em "auto-quarentena"

Depois do próprio Emmanuel Macron, do Presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, e dos primeiros-ministros francês e português também Xavier Bettel vai ficar em isolamento profilático como medida preventiva. O líder do Governo de coligação também deve submeter-se a um teste de despiste ainda esta quinta-feira.

"Na sequência da notícia de que o Presidente da República Francesa, Emmanuel Macron, com quem o primeiro-ministro participou no Conselho Europeu na passada quinta e sexta-feira, deu positivo à covid-19, o primeiro-ministro, Ministro de Estado, Xavier Bettel, decidiu - como princípio de precaução - submeter-se a um teste e, assim, colocar-se em quarentena própria até que o resultado seja recebido", oficializa a nota enviada às redações cerca de duas horas depois da confirmação da notícia por parte do Palácio do Eliseu.

"O primeiro-ministro está atualmente livre de sintomas e continuará a desempenhar plenamente os seus deveres e funções, através do teletrabalho", acrescenta o comunicado. Minutos depois, o próprio Xavier Bettel repetiu a receite no Twitter, onde aproveitou para desejar as melhoras a Emmanuel Macron.

Suite à notre participation au Conseil européen, j’ai décidé par précaution de me placer en auto-quarantaine jusqu’à la réception de mon résultat de test pour protéger les gens autour de moi. Je n'ai pas de symptômes & continue à exercer pleinement mes tâches & fonctions. — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) December 17, 2020





