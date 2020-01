Encontro oficial está marcado para esta sexta-feira, no palácio do Eliseu, em Paris.

Xavier Bettel encontra-se com Macron e presidente do Conselho Europeu

Ana TOMÁS

O primeiro-ministro luxemburguês, Xavier Bettel, vai estar esta sexta-feira, 10 de janeiro, em Paris, para um encontro oficial com o presidente francês, Emmanuel Macron, e o Presidente do Conselho Europeu, para discutirem questões da política europeia.

A reunião acontece depois de o governante ter tido que adiar a sua deslocação devido à supressão de comboios, motivada pela greve em França, e foi confirmada esta quinta-feira pelo governo.



"O Primeiro-Ministro e Ministro de Estado Xavier Bettel encontrar-se-á em Paris com Emmanuel Macron, Presidente da República Francesa, para uma reunião. O Presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, também participará dessa reunião", refere o executivo em comunicado de imprensa.

A mesma nota explica que o encontro, que terá lugar no palácio do Eliseu, irá centrar-se "nas questões europeias actuais, bem como nos dossiers estratégicos prioritários da UE para os próximos meses", onde se incluirá, o Brexit.

O encontro realiza-se numa altura em que o Presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, tenta encontrar um compromisso com os estados-membros para definir o orçamento comunitário para o período 2021-2027, que se avizinha complexo com a saída do Reino Unido.

“As negociações serão muito complexas e difíceis”, alertou numa conferência de Imprensa conjunta com Andrej Plenkovic, primeiro-ministro da Croácia, país que ocupa a presidência rotativa da União Europeia neste primeiro semestre de 2020.



O desafio, concluiu o presidente do Conselho Europeu, será encontrar um ponto de equilíbrio entre os países beneficiários e os países contribuintes, que apresentam pontos de vista diferentes sobre o orçamento total e a distribuição de recursos, especialmente nas áreas das políticas agrícola e de coesão.