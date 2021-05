"Bem organizada e com a habilidade portuguesa: com charme, discrição e eficiência", declarou o primeiro-ministro luxemburguês à entrada no Palácio de Cristal, no Porto.

Xavier Bettel elogia cimeira organizada pela presidência Portuguesa

"Bem organizada e com a habilidade portuguesa: com charme, discrição e eficiência", declarou o primeiro-ministro luxemburguês à entrada no Palácio de Cristal, no Porto.

O primeiro-ministro português, António Costa, recebeu esta manhã os líderes europeus para um Conselho Europeu informal e a Cimeira UE-Índia, agendadas para este sábado, no Porto, no âmbito da Cimeira Social europeia, que arrancou ontem na cidade Invicta e que é organizada pela presidência portuguesa co Conselho da União Europeia (UE).



António Costa começou a receber os líderes europeus a partir das 08h30 (hora de Lisboa), à entrada para o Palácio de Cristal. O primeiro-ministro luxemburguês, Xavier Bettel terá chegado por volta as 10h, tendo sido recebido pelo seu homólogo português que o acompanhou a atravessar que rodeou o Palácio de Cristal.

Durante o curto percurso, refere a agência Lusa, Xavier Bettel elogiou a "grande presidência" portuguesa e a cimeira considerando-a "bem organizada e com a habilidade portuguesa: com charme, discrição e eficiência".

Xavier Bettel viaja até ao Porto para discutir questões sociais da UE Xavier Bettel vai debater com os seus homólogos europeus a implementação do plano de ação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, que inclui questões sociais relacionadas com a pandemia covid-19.

De manhã, os chefes de governo dos 27 discutiram a "aplicação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais a nível nacional e a nível da UE", que esteve em debate na Cimeira Social esta sexta-feira, que decorreu na Alfândega do Porto, e que, além da presença dos líderes europeus, contou também com parceiros sociais e representantes da sociedade civil.

Este sábado é marcado ainda pela Reunião de Líderes UE-Índia, que começou ao início da tarde e que é uma das grandes prioridades da presidência portuguesa e da instituições europeias, como admitiu a presidente da Comissão, Úrsula Von der Leyen, aos jornalistas, de manhã. "As expectativas estão muito altas" para a Cimeira UE-Índia, na qual se espera "dar um passo em frente", afirmou.





