Xavier Bettel e Paulette Lenert falam esta quarta-feira sobre situação pandémica

Diana ALVES

A sessão servirá para informar os jornalistas sobre a reunião do Conselho de Ministros desta quarta-feira e para fazer o ponto da situação no que toca à pandemia da covid-19. Paulette Lenert irá apresentar também o balanço semanal dos dados relacionados com a evolução do coronavírus no país.

Embora a sessão seja destinada apenas aos jornalistas, todo o país poderá assistir à conferência de imprensa através da Internet. A sessão será transmitida em direto no site do Governo, com tradução simultânea para francês e língua gestual, e ficará depois disponível no canal YouTube do Executivo.

A conferência de imprensa de Bettel e Lenert acontece um dia depois de o Grão-Ducado ter superado a barreira dos 8.000 residentes infetados desde o início da pandemia. Também na quarta-feira o Parlamento aprovou a nova versão da chamada lei covid, que prevê que as medidas de luta contra a pandemia fiquem em vigor até ao final do ano.



