Acompanhe em direto a conferência de imprensa do primeiro-ministro e da ministra da Saúde, na véspera da votação da nova 'lei-covid'.

Xavier Bettel e Paulette Lenert falam ao país, hoje às 13h

O novo 'projeto de lei covid', que prevê o alívio de certas medidas, vai a votos neste sábado de manhã, para entrar em vigor logo no domingo.

O fim do recolher obrigatório, a abertura dos restaurantes e cafés até à 1h da madrugada ou ainda as novas regras nos ajuntamentos privados e no número de clientes por mesa na restauração são algumas das modificações. Também entra em vigor o CovidCheck. O certificado é digital mas também pode ser impresso e comprova a vacinação completa contra a covid-19, a recuperação da doença ou a testagem. Uma forma de facilitar a vida à população para poder aceder a locais onde há uma maior concentração de pessoas.

No entanto, está previsto para esta sexta-feira, ou seja, antes do voto no Parlamento, uma conferência de imprensa do primeiro-ministro, Xavier Bettel, e da ministra da Saúde, Paulette Lenert. Esta conferência vai ocorrer após o Conselho de Ministros, às 13h, e conta com transmissão em direto e tradução para francês no site do Governo.





Comissão dos Direitos Humanos diz que nova lei covid não é coerente A comissão contesta, em particular, que não esteja claramente estipulado que a toma da vacina anticovid não é obrigatória, pelo que não pode haver discriminações para as pessoas que recusam ser inoculadas com o fármaco.

Para já não se sabe, ao certo, o que o Governo tenciona anunciar, uma vez que o número de novas infeções à covid-19, no Luxemburgo, continua relativamente baixo e o mesmo vale para as hospitalizações.

A Comissão Consultiva dos Direito Humanos, por exemplo, qualificou o novo “projeto de lei covid” de incoerente. Outros criticam o facto de as crianças terem de continuar a usar a máscara durante as aulas, apesar de estas fazerem o teste à covid duas vezes por semana. Espera-se daí que o Governo tente hoje esclarecer alguns pontos do texto legislativo, antes da votação.



