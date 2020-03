Além da atual crise pandémica, os ministros deverão finalizar o programa de estabilidade económica para o Luxemburgo.

Xavier Bettel e Paulette Lenert falam ao país às 16h00

Susy MARTINS Além da atual crise pandémica, os ministros deverão finalizar o programa de estabilidade económica para o Luxemburgo.

O primeiro-ministro e a ministra da Saúde voltam hoje a falar ao país.

Xavier Bettel e Paulette Lenert dão uma conferência de imprensa às quatro da tarde, que será transmitida em direto no site do Governo, com tradução simultânea para francês e para língua gestual.

A conferência de imprensa de Bettel e Lenert vai realizar-se para dar conta das conclusões da reunião do Conselho de Ministros que começou esta quarta-feira às 9h00.

Além da atual crise pandémica, os ministros deverão anunciar aquilo que decidiram em relação ao programa de estabilidade económica para o Luxemburgo.

Nos últimos dias, após os sucessivos Conselhos de Ministros, o Executivo tem apresentado novas medidas, com um impacto considerável na vida dos cidadãos. Os objetivos são conter a propagação do coronavírus e ajudar as empresas e famílias que se vêem agora numa situação económica muito difícil.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.