Xavier Bettel e o covid-19. "Estamos a ser penalizados porque somos honestos"

AFP O Luxemburgo está a testar "20 vezes mais do que a França e a Bélgica" vinca o primeiro-ministro numa entrevista à AFP sobre as restrições de países aos cidadãos do Grão-Ducado.

Não faltam "temas polémicos” para a Cimeira covid-19 dos 27 Chefes de Estado e de Governo da UE, reconhece o Primeiro-Ministro luxemburguês Xavier Bettel, mas a solidariedade europeia deve impor-se, como afirmou numa entrevista à AFP quinta-feira à noite.

O Luxemburgo realiza testes covid-19 em grande escala, o número de casos notificados aumentou no Grão-Ducado, e alguns países restringiram a circulação de residentes no Grão-Ducado. Vai levantar este assunto na Cimeira?

"Claro que sim. A OMS e o ECDC (Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças) dizem-nos: ‘Testem, testem, testem’. É isso que o Luxemburgo está a fazer, estamos a testar 20 vezes mais do que a França, 20 vezes mais do que a Bélgica, 10 vezes mais do que a Alemanha, porque decidimos que ao testarmos poderíamos impedir os cidadãos de se infetarem uns aos outros mais rapidamente.

Testamos mais de 10.000 pessoas por dia. Tenho uma taxa de mortalidade que é uma das mais baixas. Prefiro testar, prefiro conhecer os meus números, e hoje se estamos a ser castigados é porque somos honestos, porque somos transparentes, porque somos clarividentes, e esse também não é o espírito de solidariedade que espero dos meus colegas, e di-lo-ei amanhã sem qualquer problema.

Vai ser uma cimeira difícil sobre o plano de recuperação, como convencer os estados parciais?

Tive poucas cimeiras fáceis, nos últimos anos tivemos muitas discussões difíceis, mas no final, sempre chegámos a compromissos. Para existir uma certa solidariedade, algumas pessoas dizem "é preciso ter regras. Como é que esta solidariedade é utilizada e depois controlada? Tenho a impressão de que algumas pessoas desejam ter solidariedade sem regras, outras querem regras sem solidariedade, e penso que cada um de nós terá de pôr um pouco de água no nosso vinho para avançar.

Esta solidariedade é uma solidariedade que é refletida. Sabemos muito bem que se na Europa existem outros países que estão a cair, eles levam a Europa consigo, por isso é importante apoiarmo-nos mutuamente. Sei que há questões fraturantes para alguns: há benefícios, há o Estado de Direito, há reformas, algumas delas estruturais que devem ter lugar. (Sobre o equilíbrio entre empréstimos e subvenções no plano de recuperação) Os países devem complementar-se mutuamente. De que serve pedir a um país para fazer empréstimos quando sabemos muito bem que ele não poderá pagar? É ridículo, por isso também temos de saber dar. Porque hoje estou eu a dar, mas talvez amanhã, serei eu a precisar de receber.

O Primeiro Ministro húngaro Viktor Orban ameaça vetar o plano de recuperação se a ajuda estiver condicionada ao respeito pelo Estado de Direito...

Se todos chegarem a Bruxelas com a sua lista de assuntos que não podem discutir, mais vale ficarmos em casa. Devemos ser capazes de falar sobre tudo. Agora, é muito delicado dizer que a ajuda para Itália e Espanha, os dois maiores países beneficiários (do plano), estará condicionada a um compromisso com a Hungria e a Polónia. Penso que seria terrível dizer aos italianos e espanhóis: "Não encontrámos nada para vocês porque os húngaros não querem ter o Estado de Direito". Não podemos fazer os espanhóis e os italianos reféns da boa vontade de Orban ou da Polónia.

