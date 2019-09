Líderes mundiais encontram-se entre hoje e quinta-feira em Nova Iorque para a 74ª sessão da Assembleia Geral da ONU, presidida por António Guterres.

Xavier Bettel e Jean Asselborn na Assembleia Geral das Nações Unidas

O primeiro-ministro, Xavier Bettel, e o ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn, representam o Luxemburgo entre hoje e quinta-feira na Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova Iorque.

Xavier Bettel fará um discurso no debate geral da 74ª sessão da Assembleia Geral da ONU, enquanto Jean Asselborn vai intervir em vários fóruns de alto nível.

A agenda para os próximos dias vai ser marcada ainda por encontros bilaterais com vários chefes de Estado e de governo.



Xavier Bettel durante a Cimeira do Clima, ontem, em Nova Iorque. Foto: AFP

Xavier Bettel vai ainda participar numa mesa redonda organizada pelo Fórum Económico Mundial sobre o "papel da liderança global da Europa em questões como o clima e o crescimento verde".

Já ontem, à margem da Assembleia Geral e a convite do Secretário-Geral da ONU, António Guterres, Xavier Bettel participou na cimeira do clima, juntamente com o Presidente português Marcelo Rebelo de Sousa.



HB