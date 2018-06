O primeiro-ministro Xavier Bettel é dos políticos que mais subiram no índice de popularidade da sondagem Politmonitor, que faz uma média da avaliação da simpatia e da competência, numa escala de zero a 100 pontos. De acordo com a sondagem, publicada hoje, Xavier Bettel subiu seis pontos em relação à sondagem de dezembro. Os socialistas dominam o Top 10 da popularidade.

Xavier Bettel é dos políticos que mais sobem em popularidade

Henrique DE BURGO O primeiro-ministro Xavier Bettel é dos políticos que mais subiram no índice de popularidade da sondagem Politmonitor, que faz uma média da avaliação da simpatia e da competência, numa escala de zero a 100 pontos. De acordo com a sondagem, publicada hoje, Xavier Bettel subiu seis pontos em relação à anterior sondagem de dezembro de 2017.

Sem qualquer novidade, o Top 10 continua a ser liderado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn (85 pontos). Os socialistas do LSAP dominam este ranking ainda com o segundo lugar do presidente da Câmara dos Deputados, Mars di Bartolomeo (78), o quinto lugar do ministro da Segunrança Social, Romain Schneider, e o décimo posto do ministro da Economia, Étienne Schneider.



Os liberais do DP obtêm o terceiro e o quarto lugar, com Xavier Bettel (75) e a burgomestre da capital Lydie Polfer (64), enquanto os cristão-sociais do CSV estão mais afastados dos primeiros lugares: o líder da bancada parlamentar e candidato a primeiro-ministro, Claude Wiseler, aparece em sexto, com 61 pontos, e a eurodeputada Viviane Reding (57) desceu do 5° lugar obtido em dezembro de 2017 para o 9° lugar nesta sondagem. De todos os políticos da lista, Viviane Reding é a única que perdeu pontos.



Do lado dos Verdes, a ministra do Ambiente, Carole Dieschbourg, é quem mais sobe nesta sondagem, entrando diretamente para o sétimo lugar do Top 10. A ministra subiu de 51 (dezembro de 2017) para 60 pontos. Ainda nos Verdes, o ministro da Justiça Felix Braz ocupa o oitavo lugar da lista, com 58 pontos (+5).



O índice de popularidade faz uma média da avaliação da simpatia e da competência, numa escala de zero a 100 pontos.