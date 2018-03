Xavier Bettel assumiu-se como candidato às eleições legislativas do Luxemburgo, que decorrem em outubro deste ano, e afirmou ainda que gostava de ter um governo maioritário. As declarações foram dadas à Rádio Latina, no âmbito da sua visita ao Festival das Migrações, que decorre até amanhã na Luxexpo, em Kirchberg.

Luxemburgo 4

Xavier Bettel é candidato às próximas eleições legislativas

Xavier Bettel assumiu-se como candidato às eleições legislativas do Luxemburgo, que decorrem em outubro deste ano, e afirmou ainda que gostava de ter um governo maioritário. As declarações foram dadas à Rádio Latina, no âmbito da sua visita ao Festival das Migrações, que decorre até amanhã na Luxexpo, em Kirchberg.

O primeiro-ministro presidiu à inauguração oficial do Festival das Migrações, das Culturas e da Cidadania, na tarde de hoje, no qual foi recebido em festa pelos presentes. Xavier Bettel foi recebido com beijos e abraços, além dos inúmeros pedidos para selfies. Dos presentes no certame houve quem fizesse ondas à sua passagem ou lhe cantasse os parabéns por ser hoje o dia do seu aniversário.



4 Steve EASTWOOD

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Steve EASTWOOD Steve EASTWOOD Steve EASTWOOD Steve EASTWOOD

Depois da euforia à chegada, Bettel assistiu à cerimónia de abertura e salientou a multiculturalidade do Luxemburgo, tendo afirmado a contribuição única que os cerca de 48% de residentes estrangeiros dão ao país, o que torna o Luxemburgo bem-sucedido e livre de preconceitos e descriminações. Segundo ele, a pluralidade de culturas - bem patentes no festival - torna o país "mais rico". "O Luxemburgo alia a tradição e o moderno, é regional mas também é capital europeia", disse.

Defensor de uma Europa unida, Xavier Bettel confirmou que os desafios europeus são também os luxemburgueses, fazendo referência ao Brexit ou à crise dos refugiados, e afirmou que o Luxemburgo tem o dever de "acolher e proteger".



Outro dos pontos que referiu foi o facto de o Luxemburgo ser um país multilingue e dirigiu-se inclusive em diversos idiomas aos transeuntes que o queriam cumprimentar. Contudo, "cada vez mais pessoas aprendem a língua luxemburguesa, por isso não há razões para colocar em causa a sua existência", concluiu.

Vanessa Castanheira







Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.