II Guerra Mundial

Xavier Bettel e Câmara de Deputados homenageiam vítimas do Holocausto

Redação O dia da libertação do campo de concentração e extermínio Auschwitz-Birkenau serve para assinalar anualmente as vítimas do nazismo, que no Luxemburgo matou mais de 1.300 judeus.

O primeiro-ministro, Xavier Bettel, participa esta tarde na cerimónia do Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto, que se realiza a partir das 14h em Esch-sur-Alzette.

Libertação de Auschwitz foi há 77 anos. "Passei a minha infância a fugir dos nazis por toda a França" O aniversário da libertação do campo de extermínio de Auschwitz foi assinalado quinta-feira na sede europeia da ONU, em Genebra. A homenagem contou com a presença de uma sobrevivente, Emma Adjadj, de 92 anos.

O dia 27 de janeiro de 1945 foi o dia da libertação do campo de concentração e extermínio nazi Auschwitz-Birkenau pelo Exército Vermelho, e foi escolhido posteriormente pela Assembleia-Geral da ONU para ser o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto.

Além da presença do primeiro-ministro na cerimónia em Esch-sur-Alzette, a data também foi assinalada pela Câmara dos Deputados.

Foto: Parlamento

Segurando um cartão com a hashtag #weremember (lembramo-nos, em português) escrita, os membros do parlamento prestaram homenagem às vítimas do Holocausto, incluindo os mais de 1.300 judeus do Luxemburgo que foram mortos pelos nazis.

