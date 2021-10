O líder do Executivo luxemburguês lembrou que partilhou oito anos do seu mandato com a chanceler e referiu-se a Merkel como uma "máquina de compromisso".

Política europeia

Xavier Bettel diz que Angela Merkel vai deixar "um grande vazio"

O primeiro-ministro, Xavier Bettel, disse esta sexta-feira que a retirada da chanceler alemã Angela Merkel da cena política, depois de 16 anos de mandato, vai deixar "um grande vazio".

Em declarações à imprensa, esta sexta-feira, no segundo dia da cimeira dos Chefes de Estado e de Governo, em Bruxelas, Xavier Bettel disse que vai "sentir falta" de Angela Merkel, assim como a Europa e os luxemburgueses.

O líder do Executivo luxemburguês lembrou que partilhou oito anos do seu mandato com a chanceler e referiu-se a Merkel como uma "máquina de compromisso".

"Isso significa que muitas vezes, quando não era possível avançar, Merkel apresentava uma proposta e nós conseguíamos avançar", referiu o primeiro-ministro.

Bettel sublinhou ainda o seu relacionamento pessoal com Angela Merkel, "pessoa que eu amo muito", e prometeu trabalhar com o próximo governo alemão.

Recorde-se que Xavier Bettel fez uma visita de trabalho a Berlin, na passada segunda-feira, onde entregou a Angela Merkel uma distinção honorífica.

Esta foi provavelmente a última cimeira dos Chefes de Estado e de Governo com a presença da chanceler alemã, que foi homenageada hoje pelos líderes europeus.



