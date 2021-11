Um pouco mais de uma semana após as revelações sobre o método utilizado pelo Primeiro-ministro para escrever a tese que lhe permitiu terminar o mestrado em Direito e Ciências Políticas em 1999, a Universidade da Lorena indica que entregará as suas conclusões "um pouco antes ou depois das férias do fim do ano".

Bettel terá de esperar até ao fim do ano para saber conclusões sobre plágio na tese

Para a Universidade da Lorena, o tempo académico deve obviamente ser dissociado dos media e do tempo político. Questionada pelos jornalistas do Reporter após as revelações sobre a tese do mestrado escrita por Bettel em 1999, a instituição indica que a investigação em curso deverá terminar dentro de várias semanas.

Um porta-voz disse que a investigação deveria ser concluída em várias semanas, "um pouco antes ou depois das férias de fim de ano". Isto significa um atraso de dois meses para a análise de um documento de 56 páginas.

Para explicar este atraso, a Universidade da Lorena argumenta que a equipa responsável pela deteção de possíveis "violações da integridade científica" ainda não começou o trabalho. Este último deverá começar "em meados de novembro", segundo um porta-voz citado pelo Reporter, que especifica que três peritos irão analisar o assunto.

O professor Jean-Paul Haton será o responsável. Membro da Academia das Ciências da Lorena e especialista na interface homem-máquina, terá de determinar o valor científico de uma tese de mestrado em Direito e Ciências Políticas escrita há mais de 20 anos.

O atual Primeiro-ministro é acusado de ter utilizado o conteúdo de quatro sites, dois livros e um artigo de imprensa sem fazer a mais pequena referência às fontes originais. Estes conteúdos constituem 96% do documento que foi validado por um júri da Universidade de Nancy.

Quando questionado sobre as revelações de 2021, Etienne Criqui, diretor da tese de Bettel em 1999, disse que "é bem possível que as passagens tenham sido retiradas de sites". Afirmou também ao jornal L'Est Républicain que "por vezes faltam as vírgulas invertidas, mas não o suficiente para fazer uma grande coisa". Esta opinião não é necessariamente partilhada pela imprensa internacional, particularmente na Alemanha, para quem a falta de rigor do governante poderia ter consequências políticas num contexto de crescente desconfiança dos funcionários.

No Luxemburgo, as fortes suspeitas de plágio contra o Primeiro-ministro não levaram a fortes críticas no seio da classe política. Tanto na maioria como na oposição. A única exceção foi a declaração de Sven Clément (Partido Pirata) na RTL, que disse: "Se tiveres de mentir e enganar para obteres um diploma de que não precisas realmente, então isso diz muito sobre o teu caráter".

Contactada na sexta-feira, a porta-voz do Ministério de Estado disse que estava "à espera dos resultados da investigação antes de tomar uma posição". Esta abordagem também foi adoptada pelo resto da classe política, mesmo que o caso pudesse deixar a sua marca. Isto é particularmente verdade para a coligação DP-LSAP-Déi Gréng, uma vez que Yves Cruchten, presidente do LSAP, deu a entender ao Reporter que os socialistas poderiam distanciar-se do chefe do Executivo se o plágio fosse provado.

(Artigo original publicado na edição francesa do Luxemburger Wort)

