Xavier Bettel “chocado” com morte da criança no mercado de Natal

Manuela PEREIRA

O primeiro-ministro manifestou-se hoje profundamente “chocado” e “afetado” com a morte do menino de dois anos, no domingo, no mercado de Natal, da cidade do Luxemburgo.

Numa mensagem publicada na rede social Twitter, Xavier Bettel diz que “não há palavras para descrever tamanha tristeza”.

O líder do governo termina a publicação transmitindo “as mais sentidas condolências à família” da criança de dois anos.

Ech si schockéiert a betraff nom déidlechen Tëschefall gëschter um Stater Krëschtmaart, wou e klengt Kand säi Liewe verluer huet. Et ass net a Wieder ze faassen, wéi traureg dat eis mécht. Mäin déifste Matgefill a Bäileed fir d‘Famill. XB — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) 25 November 2019

A fatídica queda de uma estátua de gelo, que vitimou mortalmente a criança, ocorreu no mercado da praça Guillaume II, no centro da capital, na noite de domingo, cerca as 20:00.

O Ministério Público confirmou esta manhã à Rádio Latina que foi aberto um inquérito por “homicídio involuntário”.