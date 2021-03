O nível de vacinação aumentou muito e com a abertura do 5º centro de vacinação a 12 de abril, o país terá capacidade para vacinar até 90 mil pessoas por semana.

Xavier Bettel. “Até ao verão espero que todos os cidadãos estejam vacinados”

O nível de vacinação aumentou muito e com a abertura do 5º centro de vacinação a 12 de abril, o país terá capacidade para vacinar até 90 mil pessoas por semana.

As contas estão feitas e as previsões podem ser cumpridas “se não faltarem vacinas” e se os prazos de entregas pelas farmacêuticas forem cumpridas, alerta o primeiro-ministro na conferência de imprensa de hoje realizado em conjunto com o Diretor da Saúde, Jean-Claude Schmit.



A 12 de abril irá abrir o 5º centro de vacinação anti-covid no país, no Luxembourg Air Rescue, e um 6º centro está também previsto abrir no LuxExpo, com a reconversão do espaço, declarou Xavier Bettel esta tarde na conferência de imprensa. Mas, isso só acontecerá se houver entregas de vacinas, nomeadamente da vacina da Johnson & Johnson, composta por uma só dose.

O primeiro-ministro prevê que “daqui até ao final de abril o país possa receber 134 mil doses de vacinas”. E este número não inclui as doses da 4ª, a vacina da Johnson & Johnson que deverá ser entregue a partir da 3ª semana de abril, estimou.

O chefe do Governo realça que “a taxa de participação é elevada” mais do que no estrangeiro. Até agora, perto de 59 mil pessoas receberam uma primeira dose de vacina e mais de 18 mil já estão vacinadas, com as duas doses, indicou Xavier Bettel.

Equipas móveis de vacinação

“Estamos a aproximarmo-nos da quarta fase da vacinação”, disse. Contudo, ainda há pormenores a ajustar nas fases atuais.

Quatro equipas móveis irão entrar em ação para se deslocar às casas ou aos hospitais para vacinar as pessoas que por doença, não podem sair de casa e ir até ao centro de vacinação receber as doses de vacina. “Foi a pensar nessas pessoas que criamos estas equipas móveis e neste momento estamos a debater com os hospitais como fazer com os pacientes que estão internados, a recuperar e não puderam ir receber a vacina”, esclareceu.

As pessoas que falharam a sua fase de vacinação podem inscrever-se na lista de espera do MyGuichet.lu para remarcar a sua vez. Ou podem ligar para a Hotline (+352) 247-65533. Esta lista de espera será mantida até ao final da terceira fase, anunciou o primeiro-ministro.

