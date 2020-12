O primeiro-ministro vai explicar em conferência o que foi decidido na reunião especial do Conselho de Ministros que hoje decorre.

Xavier Bettel anuncia às 16h00 se vai haver confinamento mais apertado e fecho das escolas

Pelas 16h00 desta segunda-feira o primeiro-ministro Xavier Bettel vai anunciar se vão ser adotadas medidas mais restritas no Luxemburgo para controlar a propagação do novo coronavírus no País.

Os números de infeções continuam elevados e o chefe do executivo já tinha anunciado que o conselho de ministros iria avaliar a situação atual para decidir se vai impôr um confinamento mais rigoroso.

Em cima da mesa estão medidas como o encerramento das escolas após as férias de Natal e o fecho de portas das lojas de bens não essenciais, como sucede na Alemanha e já sucedeu em França em que vigorou até 15 dezembro um confinamento muito apertado.

