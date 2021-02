Segundo o próprio presidente da federação Horesca, o primeiro-ministro tem conversado com o setor. "Uma troca frutuosa teve lugar nos últimos dias". Esta sexta-feira o encontro é frente a frente.

Xaviel Bettel "abre a porta" ao diálogo com bares e restaurantes

Segundo o próprio presidente da federação Horesca, o primeiro-ministro tem conversado com o setor. "Uma troca frutuosa teve lugar nos últimos dias". Esta sexta-feira o encontro é frente a frente.

Apesar de não recuarem nos protestos cujo alvo principal é o Governo, bares e restaurantes tem mantido uma comunicação privilegiada com o próprio líder do Executivo. Num comunicado de imprensa publicado quinta-feira, a federação Horesca afirmou que "o Primeiro-Ministro contactou o presidente da Horesca" na sequência da carta que lhe foi enviada e que "uma troca frutuosa teve lugar nos últimos dias".

Embora Alain Rix continua a salientar a "situação económica difícil, mesmo precária, dasempresas" e as dificuldades ligadas aos "problemas de cash flow e financiamento das empresas", à "complexidade e à limitação dos auxílios estatais" ou mesmo ao "reembolso do trabalho a tempo reduzido", as portas do setor vão permanecer fechadas até, pelo menos, 21 de fevereiro. De resto, das comunicações constantes com o Governo luxemburguês, nomeadamente com o ministro das Classes Médias, o setor beneficiou de vários apoios fiscais, assim como do prolongamento do prazo para pagar os impostos.

De qualquer forma, Horesca e Governo vão sentar-se novamente, frente a frente, esta sexta-feira. A reunião acontece na véspera do quinto protesto do setor no centro da cidade. Antes da organização Horesca Tout Ensembles ter tomado conta da organização, a marcha já tinha saído à rua.

Segundo o comunicado que o setor enviou às redações, o encontro desta seta-feira deverá centrar-se em "possíveis novas medidas de auxílio estatal autorizadas pela União Europeia".

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.