Presidente da República conversou com o líder parlamentar do CSV sobre temas como a comunidade portuguesa no Luxemburgo e a União Europeia.

Wiseler recebido em audiência por Marcelo

Presidente da República conversou com o líder parlamentar do CSV sobre temas como a comunidade portuguesa no Luxemburgo e a União Europeia.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, recebeu em audiência o líder parlamentar do CSV e candidato a primeiro-ministro luxemburguês pelo partido, Claude Wiseler, acompanhado pela mulher, Isabel Wiseler-Lima, vereadora na Câmara da capital do Grão-Ducado.

De férias em Portugal, o casal aproveitou a presença para conversar com o chefe de Estado sobre diversos temas como o futuro da União Europeia, as relações entre os dois países e a comunidade portuguesa que vive e trabalha no Luxemburgo.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.