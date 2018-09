Em entrevista à Rádio Latina, que poderá ser ouvida na íntegra no especial eleições que irá para o ar a 7 de outubro, o líder dos cristãos-sociais, Claude Wiseler, afirma que não irá reverter a medida de supressão das aulas de religião no ensino fundamental e nos liceus, adotada pelo Governo atual, projeto contra o qual o seu partido votara.

Wiseler não mudará supressão das aulas de religião

Em campanha eleitoral para as legislativas de 14 de outubro, o líder do grupo parlamentar do CSV garante que, se integrar o futuro Executivo, não vai reverter a medida. À Rádio Latina, Claude Wiseler disse que, tendo em conta que “os professores de religião têm hoje outras missões, essa pretensão seria irrealizável".

As aulas de religião foram suprimidas no ano passado para o ensino fundamental, medida que foi alargada este ano aos liceus.

O Partido Cristão Social (CSV) foi um fervoroso opositor da supressão destas aulas, tendo votado contra o projeto do atual Governo.





