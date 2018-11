Em declarações à Rádio Latina, o líder da bancada parlamentar do Partido Cristão Social (CSV), Claude Wiseler, aguarda "com impaciência" a divulgação do acordo de governo.

Wiseler aguarda propostas do Governo "com impaciência"

Maria Manuela DE AZEVEDO PEREIRA

O líder da bancada parlamentar do Partido Cristão Social (CSV), Claude Wiseler, refere à Rádio Latina que aguarda "com impaciência" a divulgação do acordo de Governo. As maiores dúvidas do maior partido da oposição prendem-se, sobretudo, com a fiscalidade e o ambiente, dois temas em que há divergências entre os três partidos da coligação (DP, LSAP e Déi Gréng).





Ao que tudo indica, o novo acordo tripartido aposta na continuidade do governo de coligação. O documento deve ficar concluído nas próximas semanas, ainda antes do Natal. As rondas negociais prosseguem esta semana. Os liberais, socialistas e ecologistas voltam a sentar-se à mesa das negociações na quarta e na quinta-feira.



Há também uma reunião agendada para o dia 5 de dezembro.