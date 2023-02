Em janeiro, os residentes do norte do país já tinham sido afetados por um corte de eletricidade, que em alguns casos durou mais de duas horas.

Wiltz, Winseler e Wincrange ficaram novamente sem luz

Susy MARTINS

Voltou a acontecer. Várias comunas no norte do Luxemburgo ficaram esta quarta-feira sem luz.O corte de eletricidade mergulhou Wiltz, Winseler e Wincrange na escuridão. O fornecedor de energia Creos explica no seu site que a falha de energia registou-se por volta das 16:15. Mas durou pouco.

Falha em cabo de média tensão deixou parte do norte do país às escuras Várias comunas foram afetadas pelo corte de eletricidade entre o fim de tarde e a noite de domingo.

Em Wiltz, o apagão durou uma hora, em Winseler, 77 minutos, e em Wincrange, as pessoas ficaram às escuras durante pouco mais de hora e meia.

No dia 8 de janeiro, os residentes do norte do país foram afetados por um corte de eletricidade, que em alguns casos durou mais de duas horas. A explicação avançada na altura pela empresa Creos foi um defeito num cabo de média tensão.

