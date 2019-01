Wiltz, capital das Ardenas, cidade de peregrinação ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima, vai ser o palco de uma homenagem em memória à criança atropelada mortalmente pelo pai.

Wiltz: População prepara homenagem à criança atropelada mortalmente pelo pai

Susy TEIXEIRA MARTINS

A pacata cidade nortenha de Wiltz continua, tal como o resto do país, em estado de choque depois da morte violenta de um menino de dois anos de idade atropelado pelo pai, na tarde de quarta-feira, da semana passada.

Nesta altura está a ser preparada uma homenagem em memória do bebé. A homenagem marcada para o próximo sábado, dia 12 de janeiro, às 15:00, na rua Grande-Duchesse Charlotte, perto do hospital de Wiltz, ou seja, hora e local fatídico do acidente.

A cerimónia está a ser organizada por Jasmine Colpach Muller que adianta, na sua conta pessoal no Facebook, ter o consentimento da mãe do menino. A autarquia também já terá dado o aval para a organização da homenagem.

Apela-se desde já aos futuros participantes da cerimónia para usarem roupas coloridas e não vestuário de cor branca como é habitual neste tipo de homenagem. De acordo com a promotora do evento, este é um pedido expresso pela mãe do menino.

Recorde-se que a criança seguia no carrinho de bebé, empurrado pela mãe – antiga companheira do autor do ataque –, quando foi violentamente abalroado, no dia 2 de janeiro, pelas 15:00. A criança não sobreviveu e a mãe teve de ser internada. Outras três pessoas, dois adultos e um bebé de 10 meses, também ficaram feridos.

O autor do atropelamento, de 47 anos, aguarda julgamento em prisão preventiva. É acusado de homicídio voluntário com premeditação e assassínio, ambos nas formas consumadas e tentadas por atropelou deliberadamente e brutalmente um grupo cinco pessoas, incluindo, então, a ex companheira e o próprio filho.