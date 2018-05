Wiltz: Milhares no desfile da Festa da Giesta "Gënzefest"

Milhares de pessoas acompanharam esta segunda-feira à tarde o desfile do corso florido inserido na 70° edição da Festa da Giesta, "Gënzefest", em Wiltz, no norte do Luxemburgo.

Milhares de pessoas acompanharam esta segunda-feira à tarde o desfile do corso florido inserido na 70° edição da Festa da Giesta, "Gënzefest", em Wiltz, no norte do Luxemburgo.

A tradição, com sete décadas, cumpriu-se como sempre no fim-de-semana de Pentecostes.

Desde 1948 que a cidade nortenha realiza esta festa primaveril, de três dias, que celebra a beleza das colinas de giestas douradas que rodeiam Wiltz.

Exposições, música, gastronomia e provas desportivas estiveram em destaque ao longo do fim de semana.

