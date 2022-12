Wiltz lidera a lista das comunas mais endividadas do Luxemburgo

Com base nos dados deste ano, a cidade nortenha apresenta a dívida mais avultada, que ascende aos 66,4 milhões de euros.

Diana ALVES Com base nos dados deste ano, a cidade nortenha apresenta a dívida mais avultada, que ascende aos 66,4 milhões de euros.

Wiltz é a comuna mais endividada do país, segundo dados divulgados pelas ministras das Finanças e do Interior, a pedido do deputado Marc Goergen, do Partido Pirata.

Com base nos dados disponibilizados, referentes a 2022, a cidade nortenha apresenta a dívida mais avultada, que ascende aos 66,4 milhões de euros.

O segundo valor mais elevado pertence a Echternach, cuja dívida se eleva aos 53,9 milhões de euros. Também acima dos 50 milhões está Differdange, com uma dívida de 51 milhões, ocupando o terceiro lugar desta classificação.

De acordo com a tabela divulgada por Yuriko Backes e Taina Bofferding, a comuna da capital não tem dívidas. Esse é o caso de um total de doze autarquias, entre as quais figuram ainda a de Niederanven e a de Wormeldange, por exemplo.

Na resposta ao deputado, as ministras fazem referência à lei em vigor segundo a qual "a administração comunal pode recorrer a crédito para financiar despesas extraordinárias se um outro financiamento não for nem possível nem económico e se o reembolso regular das anuidades for assegurado".

As ministras explicam também que os empréstimos às comunas são atribuídos consoante a capacidade de reembolsarem os créditos e não com base no número de habitantes.



