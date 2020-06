Os estudantes são originários da mesma família, as autoridades afirmam que o contágio foi feito em casa, mas pediram para serem testadas as outras crianças que tiveram contacto com os cinco alunos com coronavírus.

Wiltz. Cinco crianças infetadas na escola fundamental “Millermoaler”

Susy MARTINS Os estudantes são originários da mesma família, as autoridades afirmam que o contágio foi feito em casa, mas pediram para serem testadas as outras crianças que tiveram contacto com os cinco alunos com coronavírus.

O ministro da Educação, Claude Meisch, confirmou este domingo aos microfones da RTL que cinco crianças foram infetadas pelo novo coronavírus na semana passada, na escola fundamental “Millermoaler”, em Wiltz.

No entanto, Meisch sublinhou que a escola não é uma zona de risco para os alunos, uma vez que se trata de crianças oriundas da mesma família, ou seja, não foi na escola que o vírus circulou.

A Rádio Latina e o Contacto tiveram acesso à carta enviada pelo Ministério da Saúde aos pais cujos filhos estiveram potencialmente em contacto com uma dessas cinco crianças, na qual é-lhes pedido que autorizem a realização do teste de diagnóstico.

Para hoje e amanhã, estão previstas reuniões de informação com os pais em questão. As sessões são organizadas pela Inspeção da Saúde.



