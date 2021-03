Ao todo quatro pessoas foram detidas, na sequência da mega operação europeia que mobilizou a polícia grã-ducal esta terça-feira.

"WhatsApp para gangsters" trama rede de tráfico de droga internacional no Grão-Ducado

Ao todo quatro pessoas foram detidas, na sequência da mega operação europeia que mobilizou a polícia grã-ducal esta terça-feira.

Naquela que foi uma das maiores operações contra o tráfico de droga e o crime organizado dos últimos anos, as autoridades luxemburguesas agiram em simultâneo em Ettelbruck, Esch-sur-Alzette, Remich e Strassen, a pedido do Ministério Público de Lille, em França. O pedido de assistência jurídica internacional resultou em quatro detenções.

Desencadeada às 5h30 em ponto, a ação que mobilizou cerca de 100 agentes da polícia grã-ducal, esta terça-feira, vem comprovar as suspeitas que apontavam para a presença de um braço de uma rede criminosa de ascendência sérvio-montenegrina no Luxemburgo. Sem recuar ao verão do ano passado é difícil perceber os contornos da investigação que desmantelou uma rede global de comunicações codificadas, chamada EncroChat, utilizada por grupos criminosos e alojada no coração de Lille.

As autoridades falam de um "WhatsApp para o submundo". O Wort explica que o sistema também é considerado o modelo predecessor do Sky ECC, outra plataforma de comunicação criptografada amplamente usada no crime organizado em todo o mundo, há duas semanas apanhada nas teias das autoridades belgas e holandesas.



No coração do centro da Europa, o Luxemburgo também terá servido de base à rede que além de tráfico de droga estará implicada em tráfico de armas, raptos, tortura e homicídios. O mesmo procurador francês que ordenou as buscas em território luxemburguês foi o mesmo que conseguiu garantir vários milhões de históricos de conversas criptadas em julho de ano passado. O Wort conta que o tal "WhatsApp para gangsters" usa conexões internacionais de longo alcance até então desconhecidas entre os cartéis de drogas da América Latina e do Sul e o meio criminoso europeu.









