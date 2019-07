A Fundação de Bill e Melinda Gates vai receber 80% do valor.

Warren Buffett doa mais 3.1 mil milhões euros à caridade

O bilionário americano de 88 anos anunciou que vai doar cerca de 3.1 mil milhões de euros, em ações da empresa Berkshire Hathaway, a cinco associações de caridade.

Com este valor, Warren Buffett soma já cerca de 30 mil milhões de euros em contribuições desde que, em 2006, anunciou que iria gradualmente 99% de toda a fortuna. A Fundação de Bill e Melinda Gates vai receber 80% dos 3.1 mil milhões de euros e o restante irá para associações geridas pelos filhos. Estas são a Fundação Susan Thompson Buffett, a Fundação Howard G Buffett, Fundação Sherwood e a Fundação NoVo.

Bill e Melinda Gates costumam vender as ações para financiar as atividades da fundação, seguindo os desejos de Buffett. Bill e Warren são amigos de longa data e sempre demonstraram o desejo de usar o seu dinheiro e poder para ajudar os outros. Quando, em 2006, Buffett anunciou que iria começar a dar parte da fortuna acumulada ao longo de décadas, apanhou o mundo de supresa.

Desde então, outros bilionários seguiram as suas pisadas como Mark Zuckerberg, que também anunciou que vai doar 99% da fortuna ou Mackenzie Bezos, ex-mulher de Jeff Bezos, fundador da Amazon.

Mesmo assim, Buffett continua a ser a quarto pessoa mais rica do mundo, com uma fortuna avaliada em 78,4 mil milhões de euros, segundo a Forbes. Em primeiro lugar, está Jeff Bezos, com mais de 115 mil milhões de euros na conta bancária. Coincidência, ou talvez não, a Berkshire de Buffett investiu na Amazon, pela primeira vez, este ano.

No documentário "Becoming Warren Buffett, na HBO, é possível ver como Buffett se tornou a única pessoa no mundo a construir uma empresa do nada que está entre as dez mais ricas do mundo. Ainda assim, continua a viver na mesma cidade onde nasceu, Omaha, Nebraska, e todos os dias vai ao MacDonald's comprar o pequeno-almoço com troco certo.