Walferdingen é a primeira comuna do país a oferecer estes produtos.

Walferdingen vai oferecer produtos de higiene femininos nas casas-de-banho públicas

Os artigos de higiene feminina "não são um luxo, mas uma necessidade básica de toda pessoa menstruada", disse em comunicada a comuna de Walferdingen.

Por isto mesmo, o município passará a ter produtos de higiene gratuitos em todas as casas-de-banho públicas. O projeto começou em março com "caixas do período" em cinco locais, mas agora vai expandir.

À disposição de quem precisar vão estar tampões, pensos feitos de algodão 100 por cento orgânico e copos menstruais.



Já em 2019, o imposto de valor agregado sobre esses produtos em todo o país foi reduzido para três por cento.





