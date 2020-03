VvV. Comunidade no Luxemburgo conseguiu produzir mais de 3000 viseiras para enfermeiros

O material de protecção para pessoal de enfermagem foi produzido através de impressoras 3D

Tudo começou como uma ideia de num grupo de Facebook, inspirados pela equipa de investigadores do Instituto Checo de Ciência da Computação, Robótica e Cibernética (CIIRC) que desenvolveu um respirador de alta qualidade que pode ser impresso em impressoras 3D industriais ou produzido pela tecnologia de modelagem por injeção de material numa forma com o desenho de uma máscara.

O resultado foi um verdadeiro sucesso. No Luxemburgo, conseguiram produzir-se cerca de 3.451 viseiras de protecção, até às 20h da noite deste sábado, graças a uma mobilização de particulares que acabou por juntar escolas secundárias, empresas e instituições.

Esta operação de produção de viseiras para o pessoal de enfermagem, através da impressão 3D e graças à solidariedade de costureiras, fornecedores e individuais já mobilizou mais de 200 pessoas.

Segundo os dados do grupo 3D Print - Let's Fight Corona Luxembourg , 750 proprietários de impressoras 3D disponibilizaram os equipamentos para a produção de material de saúde e, no final da semana, havia pelo menos 200 pessoas ativamente envolvidas na impressão dos materiais, antes destes serem distribuídos por seis estações de entrega em todo o país, entre eles: Lycée des Arts et Métiers - Limpertsberg, Lycée Guillaume Kroll - Esch-sur-Alzette, Liceu de Nordstad -Diekirch, Lycée Edward Steichen - Clervaux, Ecole Fondamental Reenert - Berbourg e Rue de l'Eglise - Wolwelange.

Também proprietários individuais deste equipamento de impressão utilizaram, nas suas próprias casas, os modelos de produção de viseiras, a partir de um componente que se parece com plástico. Depois de impressas, estas têm sido recolhidas e cortadas corretamente pela Grun e QB Design.

Até este fim-de-semana cerca de 1.257 máscaras de protecção foram distribuídas em hospitais e lares, nomeadamente em Bertrange, onde se localiza um lar de idosos que registou um elevado número de casos de infectados.

O número de mortes associadas à Covid-17 subiu este domingo para 21. De acordo com o mais recente balanço, feito esta tarde pelo Ministério da Saúde, há mais três mortos em relação a sábado, totalizando agora 21 mortos. Quanto aos infetados, o número subiu para 1.950 casos.

