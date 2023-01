.Apesar de ser um pequeno país, o Luxemburgo tem dado mais apoio militar, médico e monetário à Ucrânia do que Estados maiores e mais influentes.

"Voz do Luxemburgo é extremamente importante" para Ucrânia, diz Zelensky

Henrique DE BURGO

O Presidente da Ucrânia, Vlodoymyr Zelensky, mantém o sonho de ver o seu país integrado na União Europeia (UE), também com o apoio do Luxemburgo.

À margem de declarações proferidas, esta quinta-feira, sobre os combates com as tropas russas, Zelensky abordou a eventual integração da Ucrânia no bloco comunitário.

Citado pela agência Lusa, o governante disse que ouviu "com confiança que chegará o dia em que uma bandeira ucraniana vai estar ao lado das da UE". Depois, referiu que a Letónia vai ajudar nesse processo e que, também nesse sentido, o Luxemburgo e o Chipre são "vozes extremamente importantes" para a Ucrânia.

O primeiro-ministro, Xavier Bettel, garantiu a Zelensky, em junho do ano passado, que o Luxemburgo apoia a Ucrânia na adesão à UE, com o estatuto de país candidato. O Grão-Ducado é um dos países que têm participado nas conferências internacionais de apoio à Ucrânia e, desde o início da intervenção russa, foi um dos primeiros parceiros a mostrar apoio, assegurando as comunicações por satélite à força de reação rápida da UE.

Apesar de ser um pequeno país, o Luxemburgo tem dado mais apoio militar, médico e monetário do que Estados maiores e mais influentes.

