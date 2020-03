A proposta inspira-se na legislação francesa que prevê multas até 15.000 euros e penas de prisão de oito dias a um ano.

Voyeurismo poderá vir a ser punido

O Luxemburgo quer sancionar o voyeurismo. Uma proposta de lei nesse sentido foi hoje debatida em sede de comissão parlamentar da Justiça.

A proposta inspira-se na legislação francesa que prevê multas até 15.000 euros e penas de prisão de oito dias a um ano, para condenar este tipo de distúrbio comportamental.

Da autoria do deputado cristão-social (CSV) Gilles Roth, a proposta foi saudada pela ministra da Justiça, Sam Tanson, já que responde a um vazio legal.

O debate surge na sequência de um caso que remonta ao verão de 2017, altura em que um homem foi apanhado a filmar por baixo das saias das utentes da linha de autocarro, que liga a estação central da capital ao bairro de Kirchberg. Comportamento que repetiu durante cinco anos sem nunca ser condenado, uma vez que o Luxemburgo não dispõe de uma lei sobre a matéria. Situação que irá mudar com a inscrição do voyeurismo no código penal.