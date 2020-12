O site do Parlamento tem desde hoje três novas petições abertas a subscrições.

Vouchers de 50 euros para a restauração? É o que reivindica uma petição pública

Susy MARTINS

Um dos documentos reivindica que os vouchers de 50 euros que foram oferecidos pelo Governo para serem usados nos hotéis do país possam também ser utilizados na restauração.

O peticionário defende “que muitos dos vouchers ainda não foram utilizados e eles caducam no dia 31 de dezembro”. A distribuição de cupões de 50 euros para usar nos hotéis do país foi uma das medidas tomadas pelo Executivo para apoiar o ramo da hotelaria, fortemente afetado pela crise atual.

Uma vez que o setor da restauração também está a sofrer fortemente com as consequências da crise sanitária, a utilização de um vale de 50 euros seria, segundo o peticionário, um gesto solidário para com este setor. Os restaurantes e cafés tiveram de encerrar novamente na semana passada, o que está a prejudicar seriamente o setor.

Uma outra petição pede que as antenas de telemóveis sejam instaladas a 200 metros das habitações. Segundo o autor desta petição, as ondas emitidas por estas antenas são extremamente fortes e perigosas para a saúde da população.

Se as petições recolherem mais de 4.500 assinaturas até 14 de janeiro será realizado um debate no Parlamento, com os autores das petições, deputados e ministros responsáveis pelos assuntos em questão.



