O Grão-Ducado é um dos raros países onde votar é obrigatório. Quais as multas e as razões desta lei que contribui para a fraca participação eleitoral da comunidade portuguesa no país.

Voto obrigatório afasta portugueses das urnas no Luxemburgo

Paula SANTOS FERREIRA

Os portugueses são a maior comunidade estrangeira do Luxemburgo. Quase 100 mil entre os 600 mil residentes do pequeno país. Uma população de peso e que se pode revelar importante para os resultados das eleições comunais, mas cuja maioria vive afastada da vida política do Luxemburgo. Até ao momento, só cerca de 20% dos portugueses estão recenseados para exercer o seu direito de voto, revelam os estudos sobre a participação política dos estrangeiros no Grão-Ducado realizados pelo Centro de Estudos e de Formação Interculturais e Sociais (Cefis).

O facto de o voto ser obrigatório no Luxemburgo é uma das principais razões apontadas para o não recenseamento eleitoral. O Grão-Ducado, é um dos raros países da Europa, a par com a Bélgica, Liechtenstein e a Grécia onde a medida vigora. Já na Suíça, o voto só é obrigatório no cantão de Schaffhouse.

Muitos portugueses não se inscrevem por causa das multas de que possam ser alvo, caso estejam em Portugal no dia das eleições. João Reboredo, candidato do LSAP para as eleições comunais

No Luxemburgo, aos residentes estrangeiros só é permitido votar para as eleições comunais – as próximas serão a 11 de junho de 2023 – e para as eleições europeias, não tendo acesso às legislativas. E, a partir do momento em que se inscrevem nos cadernos eleitorais passam a ser obrigados a votar sempre. Podem fazê-lo presencialmente ou por correspondência. Em cada eleição que se abstenham arriscam a uma multa, como está previsto na lei.

As coimas numa "primeira abstenção" podem ir de "100 a 250 euros, aumentando para 500 a 1.000 euros em caso de recidiva", explica ao Contacto Sylvain Besch, diretor do Cefis. Em caso de não ser possível exercer o voto em determinada eleição, "é sempre possível enviar um pedido de desculpas ao Procurador do Estado", lembra este responsável realçando que se estiverem ausentes do país podem votar por correspondência. Já algum eleitor recenseado foi penalizado por se abster de votar? Em teoria, as coimas existem, mas na prática não há conhecimento de que tenham sido aplicadas, refere Sylvain Besch.

A verdade é que a obrigatoriedade de votar é uma das razões que afasta os portugueses e estrangeiros da participação política, como revelam os estudos do Cefis e reafirmam diversos portugueses ao Contacto."Há portugueses que me dizem que não se querem recensear por receio das sanções do voto obrigatório. Dizem-me 'não sei se daqui a uns anos continuarei a residir aqui e não quero arriscar'", confirma Eduarda Macedo, conselheira comunal pelo Partido os Verdes (Déi Gréng) na cidade do Luxemburgo. E acrescenta: "É uma falsa questão: se deixarem de residir aqui, deixam de ter a obrigatoriedade de votar".

Também João Reboredo, candidato da lista do LSAP para as próximas eleições comunais, fala dos portugueses "que vivem cá há muitos anos" e não se inscrevem por causa "das multas de que possam ser alvo, caso estejam em Portugal no dia das eleições".

Os dois atores políticos lembram que o voto pode ser feito "por correspondência" e, mesmo estando fora do Luxemburgo, podem exercer o seu direito de voto. "É muito importante os portugueses votarem para as eleições da comuna onde residem. Só assim terão voz ativa sobre o que querem para viver melhor, para si e para os seus filhos", salienta a conselheira comunal. "Sem estarmos recenseados, as nossas críticas e sugestões não são ouvidas", adianta Reboredo. "Como podemos criticar a gestão da comunidade, ou pedir, por exemplo, um parque infantil para os nossos filhos, se não exercemos o direito de voto?", questiona.

Razões e argumentos

Sérgio Ferreira, porta-voz da Associação de Apoio ao Trabalhadores Imigrantes (ASTI), confessa que quando chegou ao Luxemburgo e soube que o voto era obrigatório ficou "chocado". "Hoje em dia, embora não entusiasticamente, tenho uma tendência favorável quanto à aplicação desta obrigatoriedade a nível geral, porque obriga as pessoas a pensar na política, pelo menos a cada eleição, e a participar. O afastamento da vida política e da tomada de decisões não é benéfico para nenhuma sociedade", vinca este dirigente, lembrando os elevadíssimos níveis de abstenção das últimas legislativas francesas.

Também Eduarda Macedo e João Reboredo encararam positivamente a medida, lembrando que a abstenção não é benéfica e o voto obrigatório espelha melhor o agrado e desagrado dos eleitores. "O voto é um direito e um dever do cidadão de se pronunciar sobre o que quer para a sua comuna ou país", vinca a conselheira comunal. E adianta: "Se o eleitor não está satisfeito com nenhum partido ou candidato é muito mais eficaz ir à urna e votar em branco ou tornar o voto nulo. O seu desagrado fica demonstrado, já a abstenção não indica a razão porque não se exerce o direito de voto". João Reboredo lança a questão: "Se numa eleição os votos brancos ou nulos ganhassem, ficassem à frente do partido mais votado, que condições teria esse partido para governar?".

Desde 1924 que o voto é obrigatório no Luxemburgo e a lei foi adotada para evitar posições extremistas. "Por razões históricas, pensava-se que se não houvesse obrigatoriedade isso iria favorecer o voto dos simpatizantes das fações mais extremistas e populistas. Para assegurar a moderação eleitoral e uma maior democracia, o país optou por tornar o voto obrigatório e é pelo apoio à democracia que aprovo esta medida", explica Sylvain Besch, diretor do Cefis. Para este responsável esta "exigência é ainda mais justificada hoje em dia, basta olhar para o panorama político global".

Nas últimas eleições comunais, a taxa de participação eleitoral foi de 87% entre os recenseados. "Sem voto obrigatório haveria muito menos luxemburgueses a votar", estima este responsável.

