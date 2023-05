A lei em vigor estipula apenas duas exceções à regra.

Comunais

Voto não é obrigatório para todos os inscritos

Diana ALVES A lei em vigor estipula apenas duas exceções à regra.

Dentro de pouco mais de um mês, luxemburgueses e não-luxemburgueses serão chamados a votar nas eleições comunais. Nunca é demais lembrar: o voto é obrigatório para todos os inscritos. Ou quase todos.

A lei em vigor estipula apenas duas exceções à regra. Trata-se dos eleitores com mais de 75 anos de idade e dos eleitores que, no momento do escrutínio, estão a morar numa comuna diferente daquela onde são chamados a votar.

Lei a notícia completa em Rádio Latina.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.