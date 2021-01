A extensão das limitações foi aprovada com os votos contra do Déi Lénk, dos Piratas, CSV e ADR.

Votado. Restrições prolongadas até 21 de fevereiro

A aprovação do prolongamento das restrições para travar a propagação da covid-19 dependeu única e exclusivamente dos partidos que apoiam o governo de coligação liderado por Xavier Bettel.

Votada esta sexta-feira na Câmara dos Deputados, a extensão contou com 31 votos da maioria do DP-LSAP-Déi Gréng. Contra votaram todas as outras bancadas da oposição. Foram 29 votos contra do Déi Lénk, dos Piratas, CSV e ADR. Contas feitas, até pelo menos 21 de fevereiro o país vai continuar a travar a batalha contra a pandemia dentro de portas.

Entre as regras aprovadas está a continuação da recomendação do teletrabalho, o recolher obrigatório entre as 23h e as 6h, assim como o encerramento dos bares e restaurantes e a proibição de aglomerações. Do novo diploma também consta a obrigatoriedade da exibição de um teste negativo aos passageiros que pretendem aterrar no aeroporto de Findel.

Apesar do balanço de novos mortos e novos casos da covid-19 parecer controlado, a preocupação do Governo também passa por não permitir a propagação das novas e mais infecciosas variantes do novo coronavírus.

Além da britânica, também a sul-africana já foi detetada em território luxemburguês.

