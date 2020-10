Mais de 1.400 pessoas já assinaram a petição sobre vacina contra a covid-19. A autora da iniciativa reivindica a liberdade de decisão no que toca à administração da vacina.

Votação. Tenciona vacinar-se contra a covid-19?

Lusa Mais de 1.400 pessoas já assinaram a petição sobre vacina contra a covid-19. A autora da iniciativa reivindica a liberdade de decisão no que toca à administração da vacina.

Em menos de duas semanas, a petição pública sobre a vacina contra a covid-19, disponível no site da Câmara dos Deputados, recolheu mais de 1.400 assinaturas. A autora da iniciativa chama-se Christiane Zeimes e reivindica a liberdade de decisão no que toca à administração da vacina.

"Por ou contra a vacina contra o coronavírus – uma decisão importante e livre", a petição defende que cada um possa decidir por si e, para que a escolha possa ser feita em "boas condições", pede um "fórum público que dê a palavra a outras vozes científicas".

O documento apela também à transparência do Governo em todos os aspetos relacionados com vacina, desde o contrato de compra aos testes e efeitos secundários do fármaco, passando ainda pela sua eficácia e ingredientes.

Christiane Zeimes insiste igualmente no respeito pelos direitos cívicos das pessoas que optarem por não se vacinar. No texto da petição, a autora lança várias questões sobre o assunto, entre as quais "qual será o impacto genético da vacina a longo prazo?" e "qual será a eficácia do medicamento caso o coronavírus continue a sofrer mutações?".

Covid-19. Especialista "surpreendido" com anúncio de Bettel sobre vacina O anúncio do primeiro-ministro, Xavier Bettel, foi recebido com alguma surpresa pela comunidade científica do Luxemburgo.

A petição pode ser assinada até 12 de novembro. Se recolher 4.500 assinaturas, o tema vai a debate no Parlamento. Note-se que na conferência de imprensa sobre o balanço semanal da covid-19 no Luxemburgo, a ministra da Saúde, Paulette Lenert, reiterou que a vacina não será obrigatória. As declarações foram feitas um dia depois de o primeiro-ministro, Xavier Bettel, ter feito saber que o medicamento poderá chegar ao Luxemburgo já em dezembro.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.